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        Haberler Yaşam Mutfaktaki kurabiye hırsızı nerede? Büyük dikkat isteyen bu 20 bulmacada gizli olan nesneleri bulabilecek misiniz?

        Gizli nesne nerede? Büyük dikkat isteyen bu 20 bulmacada gizli olan nesneleri bulabilecek misiniz?

        Görsel zeka ve dikkat yeteneğinizi test etmeye hazır mısınız? Bu eğlenceli ve zorlu bulmacalarda, gizlenmiş nesneleri bulmak için gözlerinizi dört açmanız gerekecek! İşte dikkatinizi sınayacak 20 görsel!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:00
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        1

        Gizli nesneleri bulmakta ne kadar iyisiniz? Bu 20 bulmaca, görsel zekanızı ve dikkat yeteneğinizi test edecek. Gözlerinizi dört açın, çünkü bu nesneleri bulmak, düşündüğünüzden çok daha zor olabilir!

        2

        1. Çocuğun ayakkabısını görebiliyor musunuz?

        3

        Cevap:

        4

        2. Sahibi olmayan şemsiyeyi görüyor musunuz?

        5

        Cevap:

        6

        3. Fotoğrafçı nerede?

        7

        Cevap:

        8

        4. Sağdıç düğün başlamadan yüzükleri bulmalı. Peki yüzükler nerede?

        9

        Cevap:

        10

        5. Adamın cüzdanı nerede?

        11

        Cevap:

        12

        6. Top nerede?

        13

        Cevap:

        14

        7. Gizli hazineyi bulabilir misiniz?

        15

        Cevap:

        16

        8. Baykuşu görebiliyor musunuz?

        17

        Cevap:

        18

        9. Kelebek nerede?

        19

        Cevap:

        20

        10. Ormandaki geyiği bulabilir misiniz?

        21

        Cevap:

        22

        11. Öğretmenin kayıp gözlükleri nerede?

        23

        Cevap:

        24

        12. Bu köpek kendisinin bir peluş hayvan olduğunu düşünüyor. Peki nerede?

        25

        Cevap:

        26

        13. Iguanayı görebiliyor musunuz?

        27

        Cevap:

        28

        14. Diş perisi kızın yastığının altına bir bozuk para koymak için uyuya kalmasını bekliyor. Peki peri nerede?

        29

        Cevap:

        30

        15. Şu timsah çok korkutucu! Görebiliyor musunuz?

        31

        Cevap:

        32

        16. Bu kaplan da en az timsah kadar korkunç! Görüyor musunuz?

        33

        Cevap:

        34

        17. Kayalıkların arasında gizli olan salyangoz nerede?

        35

        Cevap:

        36

        18. Bu mutfakta küçük bir kurabiye hırsızı var! Görüyor musunuz?

        37

        Cevap:

        38

        19. Kedi nerede?

        39

        Cevap:

        40

        20. Şu fok çok dost canlısıdır! Onu görebiliyor musunuz?

        41

        Cevap:

        Fotoğraf kaynak: Bright Side

        Kaynak: Bright Side

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