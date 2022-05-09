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Haberler Dünya GKRY, Yunanistan, İsrail ve ABD'den 'Doğu Akdeniz' zirvesi
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Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail ve ABD'den 'Doğu Akdeniz' zirvesi

Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail ve ABD dışişleri bakanları, Doğu Akdeniz'de barışı, istikrarı ve refahı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini yeniden teyit etmek amacıyla bugün bir toplantı düzenledi. Bakanlar, iş birliğini yoğunlaştırmakta mutabık kaldı. Pentagon ise Türkiye ve Yunanistan arasındaki hava sahası problemiyle ilgili bir açıklama yaptı

GKRY, Yunanistan, İsrail ve ABD'den 'Doğu Akdeniz' zirvesi
GKRY, Yunanistan, İsrail ve ABD'den 'Doğu Akdeniz' zirvesi
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ABD, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Yunanistan dışişleri bakanları; 3+1 formatında 'Doğu Akdeniz' konulu bir toplantı yaptı.

Avrupa, ABD ve dünya için kritik bir dönemde olduklarını vurgulayan bakanlar, 3+1 formatına olan bağlılıklarını yeniden teyit ederek; enerji, ekonomi, iklim değişikliği, acil duruma hazırlık ve terörle mücadele alanlarında iş birliğini yoğunlaştırmaya karar verdiler.

Bakanlar, Elad'daki 5 Mayıs terör saldırısı da dahil olmak üzere İsraillilere yönelik son zamanlardaki saldırıları kınarken, önümüzdeki yıl için somut çıktılar içeren bir yol haritası geliştirmeye ve 2022'nin sonundan önce bir sonraki toplantı için zemin hazırlamaya karar verdi.

PENTAGON: KOORDİNASYONU TEŞVİK EDİYORUZ

Gecen hafta Pentagon toplantısında Türk-Yunan hava sahası konusunda sorulan sorunun cevabini Pentagon bugün yazılı olarak yayımladı.

Toplantıda sorulan soru şöyle:

"Geçen hafta Yunanistan yaklaşık 30 kez Türkiye hava sahasını ihlal etti mi? NATO, Rus saldırganlığına karşı harekete geçerken, bu artan gerilim hakkında ne düşünüyorsunuz? On yıllık bir gerilim mevcut. Yunanlar karasularının 6 mil olduğunu iddia ediyor, ancak hava sahası 10 mil. ABD'nin pozisyonu nedir?"

Pentagon ise bir Dışişleri Bakanlığı görevlisine atfederek şu cevabı verdi:

"Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Tüm ülkeleri, diğer ülkelerin egemen hava sahasına saygı duymaya ve sivil uçakların seyr-ü sefer güvenliğine gereken saygıyı göstererek devlet uçaklarını kullanmaya teşvik ediyoruz. Bir ülkenin hava sahasının sınırları üzerinde anlaşmazlıkların olduğu durumlarda, ölümcül kazalara yol açabilecek eylemleri değil, koordinasyonu ve tartışmayı teşvik ediyoruz."

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