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Global dolar rallisi sürüyor

Yatırımcıların likitte kalma istekleri doları coşturuyor. Kriz dönemlerinde 'Nakit Kraldır' sözüne uygun olarak ellerindeki tüm varlıkları satıp dolar alan yatırımcıların talepleri dur durak bilmezken bir global dolar rallisine de start veriyor. Böylece dolar endeksi 100 sınırını geçtikten hemen sonra 102.273 ile 2016'daki seviyesine geldi. Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı 815 milyar dolarlık önlem Euro'ya kısa süre destek oldu. Yatırımcılar sonrasında yine dolara yöneldi. Uzmanlar, dolardaki global rallinin devam edeceğini düşünüyor. Dolar/TL'de bu trende uyarak bugün de yüzde 0.8 değer kazandı ve 6.53 seviyesini aştı. Dolar/ Yen paritesi yüzde 1 artarak 109,14'e yükselirken, Sterlin/Dolar yüzde 0,8'lik düşüşle 1,1515'te, 1985'ten beri görülmemiş seviyelere çok yakın noktada işlem gördü. Avusturya Doları son 17 yılın, Yeni Zelanda Doları ise son 11 yılın en düşük seviyesini görürken, petrol fiyatlarındaki çöküş sebebiyle Norçeç Kronu, bir gecede yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Rahim Ak'ın haberi

dolar

Koronavirüs etkisine petrol savaşlarının katılmasıyla finans piyasalarındaki çılgın dalgalanma ve giderek sıkılaşan likidite endişeleri ortasında yatırımcıların güvenli bir liman arayışıyla birlikte ABD Doları'na yönelmeleri sonucu dolar yükselmeye davam ediyor. 100 sınırını geçen Dolar Endeksi nedeniyle Euro/dolar paritesi de yüzde 0,96 kayıpla 1.0807'den işlem görmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası'nın korona virüs salgınının etkisine karşı 750 milyar Euro'luk (815 milyar Dolar) varlık alım programı başlatması ilk olarak Euro'ya destek oldu ancak nihai olarak dolara kayış daha ezici oldu.  

DOLAR/TL 2018 KRİZİ DÜZEYİNDE

Hükümetler önlemlerini artırırken başta borsalar olmak üzere piyasalardaki sert satışlar. Türk Lirası da diğer gelişen ülke paralarıyla beraber değer kaybediyor. Geçen hafta 6,30 seviyesini aşan dolar/TL kuru, bu hafta Merkez Bankası'nın erken toplantısı ve faiz indiriminin ardından 6,4950’ye yükselmişti. Kur bugün ise 6,53'ü aşarak e Eylül 2018 sonrası en yüksek seviyeyi gördü.   

 

STERLİN 1985 SEVİYESİNDE 

Dolar/ Yen paritesi yüzde 1 artarak 109,14'e yükselirken, Sterlin/Dolar yüzde 0,8'lik düşüşle 1,1515'te, 1985'ten beri görülmemiş seviyelere çok yakın noktada işlem gördü. Avusturya Doları son 17 yılın,  Yeni Zelanda Doları ise son 11 yılın en düşük seviyesini görürken, petrol fiyatlarındaki çöküş sebebiyle Norçeç Kronu, bir gecede yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.   Saxo Bank Group Döviz Stratejisi Bölümü Başkanı John Hardy şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde, hissiyattaki genel bir değişim dışında odaklanacağımız ana konu ABD Doları'nın sadece riskli dövizlere karşı mı yükseldiği, yoksa bir kez daha her alanda yükselen dolara mı dönüştüğü olacak." Bugün Güney Afrika Merkez Bankası da toplanıyor. Ülke ekonomisi daha virüs salgını ciddileşmeden önce resesyona girmiş olduğu için genel beklenti faiz indirimi yönünde. İsviçre Merkez Bankası da bugün bir araya gelecek ancak beklenti bankanın trende katılmayıp zaten negatif bölgede olan faiz oranlarını daha da indirmekten kaçınacağı yönünde.   Saat 11:20 itibariyle Dolar, Frank'a karşı yüzde 0,4 ve Güney Afrika Randı'na karşı ise yüzde 1,8'lik artışla 17,38'de işlem görüyor.

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