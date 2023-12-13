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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Global Menkul Değerler, yatırımcılara ‘GOL’ heyecanı yaşatıyor! - İş-Yaşam Haberleri

        Global Menkul Değerler, yatırımcılara ‘GOL’ heyecanı yaşatıyor!

        Global Menkul Değerler, tüm borsa yatırımcılarının kolay ve güvenilir yatırım yapmalarını sağlayacak yeni SuperApp'i GOL'ü (Global On-Line) geçtiğimiz günlerde müşterileri ile buluşturdu. Borsanın ilk SuperApp'i olan GOL, borsa yatırımcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve eklenebilecek microappler ile sürekli geliştirilecek şekilde tasarlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:53
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        Borsacıya GOL hizmeti
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        Global Menkul Değerler, Tradesoft markasıyla, sermaye ve finans piyasalarına kapsamlı yazılım platformları sunan ATP’nin geliştirdiği SuperApp’i GOL’ü (Global On-Line) kullanıcılarına sundu.

        Uygulamanın ilk versiyonunda; hisse senedi alım-satım, yatırım fonu alım-satım, halka arza katılım, VİOP işlemleri gibi temel borsa aracılığı işlemleri yanısıra; Global Menkul Değerler’in Araştırma Birimi tarafından hazırlanan anlık bildirimler, kişiselleştirilmiş ürün erişimleri, Global’in canlı yayınlarına (Global TV, Radyo) anlık katılım, teknik analiz grafik kullanımı, Model Portföy işlemleri, derinlikli dataya erişim gibi yatırımcıların yatırım karar süreçlerini hızlandıran ve genç, yeni nesil arayüzü ile konfor ve güvenle kullanabilmesini sağlayan özellikleri mevcuttur.

        Borsa yatırımcıları, GOL’e güncelleme olarak gelecek yeni versiyonlarıyla çok daha fazla ayrıcalıklı özelliği kullanma imkanına kavuşabilecekler.

        KOLAY YATIRIM İMKANI

        Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, finans piyasalarında dijital dönüşüme ayak uydurmanın önemini vurgulayarak “Türkiye’de birçok ilke imza atan, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan bir şirket olarak her zaman daha ileriye gitmeyi hedeﬂiyoruz. Amacımız tasarruf sahiplerinin yatırımlarını doğru yönlendirmelerine yardım etmek ve ülke ekonomisi için katma değer yaratmak. Bu vizyon doğrultusunda tüm dünyada yükselişte olan finans piyasalarındaki dijital dönüşümün ülkemizdeki öncüsü olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz GOL uygulamamız nedeniyle son derece heyecanlı ve mutluyuz. Finans piyasalarında yatırım yapan milyonlarca yatırımcı için kolay ve güvenilir yatırım yapma imkanı sağlıyoruz. Sektörümüzün de işlem, işleyiş standartlarını yükselttiğimize inanıyoruz” dedi.

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        #haberler
        #Borsa İstanbul
        #gol
        #Global Yatırım
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