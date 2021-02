Tibet, Nepal ve Himalaya bölgelerinde yetişen, Tibet’te mutluluk meyvesi olarak bilinen diğer adı kurt üzümü olan goji berry, geçmişi iki bin yıl önceye dayanan kırmızı bir meyvedir. Tazesi parlak kırmızı renkte ve kurutulduğunda üzüm gibi olan bu meyvenin tadı üzüm-vişne arası biraz tatlı biraz ekşidir. Glisemik indeksi 29 olan goji berry en düşük glisemik indeksli gıdadır.

Goji Berry Faydaları Nelerdir?

• Yaşlanmayı Yavaşlatır: Sağlıklı bir yaşamın en önemli göstergelerinden biri de yaşlanmanın geciktirilmesi. Goji berry zamanı bir sayaç gibi sıfırlayamıyor ama hiç değilse etkilerini azaltıyor. Lifli yapısı ve etkili anti oksidan özelliğinden dolayı goji berry anti ageing yani yaşlanma karşıtı görevini görür ve cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Bunun dışında cilt üzerinde serbest radikallerin olumsuz etkilerini kırarak cilt kanseri gibi, ciddi sağlık sorunlarının oluşma riskini azaltabilir.

• Anksiyete ve Depresyonu Hafifletir: Goji berry içerisinde barındırdıkları ile depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik sorunların giderilmesine yardımcı olur. Bu yönüyle Çin’de yaşam enerjisinin arttırdığına inanılır. Depresyonun etkilerini gidermek için modern tıptan önce başvurulan geleneksel bir reçetedir.



• C Vitamini Deposu: Bağışıklığı arttırıcı etkisiyle C vitamini soğuk algınlıklarına karşı bulunmaz bir maden gibidir. Goji berry de C vitamini bakımından öyle zengindir ki, portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içerir. Havaların bir sıcak bir soğuk seyrettiği bahar günleri için eşsiz bir önlemdir.

• Yağ Yakmak İçin Bire Bir: Goji berry 19 farklı amino asit içerir. Proteinin yapı taşı olan amino asitler de kasların yenilenmesi ve büyümesini sağladığı gibi, yağ yakımını hızlandırır. Yani yağ biriktirmeden güç ve kilo kazanmak isterseniz amino asit bakımından zengin gıdaları tercih etmelisiniz. Fakat beraberinde bolca su içmeyi unutmayın.

• Sindirimi Kolaylaştırır: Uzakdoğu’nun bu gizemli meyvesi, sindirim sorunlarını gidermeyi de sağlıyor. Gastrit gibi mide sorunlarının düzelmesi için oldukça yardımcı oluyor. Bunun için goji berry suyunun daha etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

• Doğurganlık Yetisini Arttırır: Goji berry, gene Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde kısırlık tedavisi için kullanılıyor. Erkeklerde ise, goji polisakkaritlerinin sperm hücrelerinin canlılığını sağladığı ve testisteki hücrelerin stres kaynaklı azalmalarını ve ölümlerini engellediği ortaya koyulmuştur.

• Şeker ve İnsülin Seviyesini Düzenler: Çin’de oldukça eski zamanlardan beri özellikle Tip 2 diyabette tedavi amaçlı goji berry kullanılmaktadır. Tip 2 diyabet de bilindiği gibi dünyada en sıklıkla görülen diyabet tipidir. Tip 2 diyabetli kişilerde, insülin üretimi azdır veya onu yeterince kullanamazlar. Goji berry de bu noktada devreye girer, şeker ve insülin seviyesini düzenler. Ancak ilaç kullanan diyabet hastaları goji berry yemeden önce mutlaka hekime danışmalıdır.

• Kolesterol Seviyesini Düzenler: Zayıf olmak kolesterol etkilerinden uzak olmak anlamına gelmez, çok ince insanlarda bile kolesterole rastlanabilir. Kolesterolün en büyük nedeni ise diyet ve yaşam tarzımızdır. Goji berry de kötü kolestrole karşı savaş açar.

• Görme Bozukluklarına İyi Gelir: A vitamini, zeaksantin, beta karoten gibi göz sağlığı açısından hayati önem taşıyan mineral ve vitamin içeren goji berry göz sağlığına da faydalıdır. Goji berry içerdiği bu besin ve minerallerin yardımıyla katarakt oluşmasını önlediği gibi, yaşlanmadan kaynaklanan görme sorunlarına yakalanma riskini azaltabilir.

• Enerji Verir: Dinlenmiş bir beden ve berrak bir zihinle güne başlamak gibisi yoktur. Ağrılara ve halsizliğe olan etkisi nedeniyle geleneksel Çin tıbbında baş ağrısı ve sersemlik hissinin giderilmesi için en çok başvurulan doğal kaynak da goji berrydir. Yalnız goji berryi uykudan önce almamaya dikkat etmelisiniz.

• Cilt sağlığını korumaya yardımcı olur, serbest radikallerin verdiği zararı giderir.

• Böbrek sağlığı için faydalı mineral ve vitaminler içermektedir. Bunun yanında genel anlamda sindirim sistemi sağlığını korur.

• Kronik kuru öksürük sorunlarını giderebilir, düzenli olarak tüketildiğinde astım ve bronşitten kaynaklanan öksürükler başta olmak üzere öksürüğü giderir.



• Kalsiyum açısından zengin olduğu için kemik sağlığına faydalıdır. Goji Berry tatlı olduğu için çocukların tüketmesi kolay olur, çocukların sağlam iskelet yapısının oluşmasını sağlayabilir.

• Kemik sağlığı yanında kas sağlığına faydalıdır. Aynı zamanda yağ yakıcı özelliği olduğundan dolayı kaslardaki fazla yağları ortadan kaldırır.

• Zihin sağlığı için oldukça önemli olan Goji Berry merkezi sinir sistemi sağlığını korumaya yardımcı olur.

• Stres giderici özelliği vardır.

• Enerji deposudur, çok iyi bir besleyici olması yanında kilo aldırmaz, aksine vücudun kilo vermesini teşvik eder.