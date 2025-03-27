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        Haberler Objektife Takılanlar Göksel: EYT bana vurmadı - Magazin haberleri

        Göksel: EYT bana vurmadı

        Ünlü şarkıcı Göksel, Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi. Teoman'a esprili bir gönderme yapan Göksel, sağlıklı yaşam, şarkı yazma süreci ve aşk hayatı hakkında da açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 21:26 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:26
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        "EYT bana vurmadı"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; önceki gün Nişantaşı sokaklarında köpeğini gezdirirken objektifine takıldı. Mahalle hayatının keyfini çıkardığını belirten Göksel, ünlü şarkıcı Teoman'a esprili bir gönderme yaparak, "Beni de Teoman gibi bol bol kafelerde görebilirsiniz" dedi.

        Muhabirlerin, "Biz Teoman ile hep emekliliğini konuşuyoruz, sizinle ne zaman konuşacağız?" sorusuna ise Göksel, "Bana daha var. EYT bana vurmadı" diyerek kahkaha attı. Göksel'in neşeli tavırları ve esprili cevapları, Nişantaşı sokaklarında keyifli bir sohbetin yaşanmasına neden oldu.

        "BESLENMEME ÇOK DİKKAT EDİYORUM"

        Verdiği kilolarla dikkat çeken Göksel, sağlıklı yaşam konusunda şunları söyledi; "Beslenmeme çok dikkat ediyorum, spor yapıyorum. Sahnedeki performans için çok önemli"

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        "HAYATIMIZ ÇOK GAMSIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA HİÇ ÖYLE DEĞİL"

        Hit şarkılarıyla tanınan Göksel, şarkı yazma sürecinde duygusal dalgalanmalar yaşadığını dile getirdi. Şarkıcı, "Bazen hayatımız çok gamsız gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Tanıdığım müzisyen arkadaşlarım hepsi çok duygusal. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan da çok etkileniyoruz" diye konuştu.

        GÖKSEL’İ AĞLATAN ERKEK

        Aşk hayatı merak konusu olan Göksel, "En son ne zaman aşk için hıçkıra hıçkıra ağladınız?" sorusuna ise gülümseyerek, "Çok yakın bir zamanda ama bunu söylemeyeceğim" yanıtını verdi.

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