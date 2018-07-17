Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan Gümüşdağ'ın, yönetim kurulu adına Bakan Kasapoğlu'na yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Göksel Gümüşdağ'ın ayrıca Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu forma hediye ettiği bildirildi.