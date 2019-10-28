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Golcüsü var golü yok

Kadrosunda dünya yıldızı Falcao ile Andone gibi önemli golcüleri bulunduran Galatasaray, skor anlamında son yılların en kötü sezonunu geçiriyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en az golünü kaydetti. Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakanın 7'sinde gol atmayı başaramadı

Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, gol yollarında son yılların en kötü sezonunu geçiriyor.

Forvette geçen sezon yaşadığı sıkıntılardan sonra bu sezon kadrosuna dünya yıldızı Kolombiyalı Radamel Falcao ile Romanyalı Florin Andone gibi önemli golcüleri dahil eden sarı-kırmızılı takım, skor anlamında istenilen performansı ortaya koyamıyor.

Büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao, aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 20 günü aşkın süredir takımla çalışamıyor. Falcao, takımının son 4 resmi maçında forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giydiği 5 resmi müsabakada sadece bir kez ağları havalandırabildi. Falcao'nun yokluğunda görev alan Florin Andone ise çıktığı 6 resmi müsabakada 2 kez topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray'da yeni transfer Ryan Babel 3 golle en skorer oyuncu konumunda bulunurken, Younes Belhanda 2, Adem Büyük, Jean Michael Seri de birer golle skora katkı sağladı.

LİGDE SON 30 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor. Ligin geride kalan bölümünde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti. Galatasaray, 1989-1990'dan sonraki sezonların hiçbirinde 11'den aşağı gol atmamıştı.

13 MAÇIN 7'SİNDE GOLÜ YOK

Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakanın 7'sinde gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 6'sında skor üretirken, 7'sinde ise suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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