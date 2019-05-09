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Golden State Warriors:104 - Houston Rockets:99 | MAÇ SONUCU

NBA Batı Konferansı yarı final 5. maçında Golden State Warriors, Houston Rockets'ı 104-99 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti

NBA

NBA'de son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, MVP'si Kevin Durant'ın 3. çeyrekte sakatlanarak oyun dışı kaldığı maçta Houston Rockets'ı 3-2 yenerek seride 3-2 öne geçti. Klay Thompson sonuncusu bitime 4.1 saniye kala turnike basket olmak üzere attığı 27 sayıyla Golden State Warriors'ın en skorer ismi oldu.

3. çeyrekte sakatlanan Kevin Durant'ın 6. maçta oynayıp oynamayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Maçın ilk çeyreğini 31-17 önde kapatan Golden state, soyunma odasına da 57-43 önde girdi. 3. çeyrekte sazı eline alan taraf konuk ekip oldu.

Houston 20 sayılık farkı eritirken, Golden State Warriors'ın All Star forveti Kevin Durant'ın bu çeyrekte sakatlanarak oyun dışı kalması ev sahibi ekip taraftarlarını endişelendirdi. İlk dört maçta 36 sayı ortalaması yakalayan 30 yaşındaki MVP'nin çıkışıyla birlikte Stephen Curry, oyunda inisiyatifi aldı. Ona Draymon Greend ve Klay Thompson'ın da dahil olmasıyla, Golden Stat Warriors, son saniyeleri çekişmeye sahne olan maçtan 104-99 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Stephen Curry maçı 25, sakatlığı nedeniyle soyunma odasının yolunu tutan ve 6. maçta oynayıp oynamayacağı belli olmayan Kevin Durant ise 22 sayıyla tamamladı.

Konuk Houston'da 31 sayı kaydeden James Harden, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

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