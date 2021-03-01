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Goldman Sachs, 2020 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında açıklanmasını gerekçe göstererek, Türkiye için 2021 GSYH büyüme tahminini %6'dan %5.5'e düşürdü.

Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerinin en belirgin hissedildiği 2020 yılında düşük faiz ile finanse edilen kamu kaynaklı krediler öncülüğünde %1.8 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre gayrısafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 son çeyrekte %5.9 büyüdü.

Murat Unur müşterilere yönelik notunda, bugünkü beklentilerin altında açıklanan verinin, 2021 için büyüme tahmininin düşürülmesine neden olduğunu ifade etti. Unur, "Yine de, hane halkı tüketimindeki yavaşlamanın beklediğimizden bir çeyrek erken başladığını ve bu nedenle 2021'in birinci çeyreğinde beklediğimiz normalleşmenin artık çok geniş çaplı olduğunu gösteriyor" dedi.