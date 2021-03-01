2020'de koronavirüs sebebiyle alınan önlemler ekonomilerin yıl içinde zaman zaman durma noktasına gelmesine yol açtı. Geçen yıl dünya genelinde birçok ülkede üretim azalırken, yüz milyonlarca kişi devletlerin verdikleri desteklerle hayatını sürdürebildi.

Türkiye ekonomisi bugün TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüm olumsuzluklara rağmen 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 1.8 büyümeyi başardı.

Türkiye bu sonuçla şu ana kadar 2020 geneli verilerini açıklayan G20 ülkeleri arasında Çin'le beraber büyüme kaydedebilen 2 ülkeden birisi oldu.

Koronavirüs salgınının ilk başladığı ülke olan Çin 2020'de yüzde 2.3 büyüdü.

Ülke 2020 büyüme (%) Çin 2.3 Türkiye 1.8 Güney Kore -1 Endonezya -2.1 İsviçre -2.9 ABD -3.5 Hollanda -3.8 Suudi Arabistan -4.1 Japonya -4.8 Almanya -5 Singapur -5.4 Avrupa Birliği -6.8 Fransa -8.2 Meksika -8.2 İtalya -8.9 Birleşik Krallık -9.9 İspanya -11

Salgından en çok Avrupa ekonomileri olumsuz etkilendi. AB ekonomisi yüzde 6.8 küçülürken, İspanya'da daralma yüzde 11, İtalya'da ise yüzde 8.9'u buldu. İngiliz ekonomisi ise 2020'de yüzde 9.9 daraldı.

Dünyada en çok vakanın tespit edildiği, dünyanın en büyük ekonomisi ABD ise 2020'de yüzde 3.5 küçüldü.