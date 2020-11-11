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Gönül Dağı 4. bölüm 2. fragman yayınlandı! Gönül Dağı 3. bölümde neler oldu? Gönül Dağı 4. bölüm fragman izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı 4. bölümü Cumartesi akşamı seyirciyle buluşacak. Yayınlanan ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Gönül Dağı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 3. bölümde neler oldu? Gönül Dağı 4. bölüm fragman izle

Gönül Dağı 4. bölüm 2. fragman yayınlandı! Gönül Dağı 3. bölümde neler oldu? Gönül Dağı 4. bölüm fragman izle

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi olarak tanıtılan Gönül Dağı 4. bölüm 2. fragman yayınlandı. Geçtiğimiz hafta seyirciyle buluşan Gönül Dağı 3. bölümde neler oldu? İşte 4. bölüm 2. fragmanı...

GÖNÜL DAĞI 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GÖNÜL DAĞI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilek’in nişanlı olduğunu öğrenen Taner, artık masalın bittiğini düşünmektedir. Kendisini tamamen uçağa vermiştir. Ondaki bu keyifsizliği gören Muammer, Taner’i evlendirmeye karar verir. Bunu duyan Hüseyin de amcalık vazifesini yerine getirip Taner’i evlendirmek için harekete geçer. İki kardeş her konuda olduğu gibi bu konuda da karşı karşıya gelmiştir. Üstelik her ikisi de gözüne Dilek’i kestirmiştir…

Dilek ise kasabaya ansızın çıkıp gelen Serdar’la yüzleşir. Dilek nişan yüzüğünü atmıştır ve bu ilişki çoktan bitmiştir. Serdar’ın derhal İstanbul’a geri dönmesini söyler. Ancak Serdar pes etmeye pek niyetli değildir. Dilek’in Taner’le mağarada mahsur kalmasını içine sindirememiş ve Taner’i araştırmaya başlamıştır.

Tüm bunlardan habersiz olan Taner ise Dilek’in nişanlı olduğunu düşünüp kendisini işine vermiştir. Öte yandan başındaki dertlerle de uğraşmaktadır. Selami, yüklü miktarda tazminat davası açmıştır. Taner ve amcaoğulları tazminattan kurtulabilmeleri için Selami ile Keriman’ın arasını düzeltmek zorundadır. Ancak Keriman’ın tek bir şartı vardır…

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