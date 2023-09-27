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        Haberler Gündem Google'ın 25. doğum günü özel Doodle kutlaması! Google ne zaman kuruldu, kurucusu kim?

        Google'dan 25. yaşına özel Doodle! Google ne zaman kuruldu, kurucusu kim?

        Google 25. doğum gününü hazırladığı bir doodle ile kutluyor. Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google, Kaliforniya'da özel bir şirket olarak kuruldu. 25. yaş doodle sonrası gözler "Google hangi yıl, ne zaman kuruldu ve kim kurdu?" sorusuna çevrildi. İşte, Google tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:22
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        Dünyaca ünlü arama motoru Google bugünkü 25. doğum günü kutlaması ile gündeme geldi. Özel günlere özel Doodle hazırlayan Google, bu kez 25. doğum günü için Doodle paylaştı. 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül’de kutlayan Google 25. yaşına girdi. Peki, Google kim tarafından kuruldu? İşte, konuya dair bilgiler...

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        GOOGLE NE ZAMAN KURULDU?

        4 Eylül 1998 yılında Kaliforniya’da kurulan Google içinde bulunduğumuz ayda 25. doğum gününü kutluyor. Google, 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül’de kutluyor. Lary Page ve Sergey Brin tarafından kurulan arama motoru devi 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir.

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        Gayri resmî sloganı ise, Google mühendisi Amit Patel tarafından bulunan ve Paul Buchheit tarafından desteklenen "Don't be evil" yani ‘kötü olma’dır. 2006 yılında, hâlen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşınmıştır. Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.

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        Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevrimiçi verimlilik yazılımları sunmakta, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar uzanmaktadır. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük yapmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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