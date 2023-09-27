Haberler Gündem Google'ın 25. doğum günü özel Doodle kutlaması! Google ne zaman kuruldu, kurucusu kim?

Google'dan 25. yaşına özel Doodle! Google ne zaman kuruldu, kurucusu kim? Google 25. doğum gününü hazırladığı bir doodle ile kutluyor. Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google, Kaliforniya'da özel bir şirket olarak kuruldu. 25. yaş doodle sonrası gözler "Google hangi yıl, ne zaman kuruldu ve kim kurdu?" sorusuna çevrildi. İşte, Google tarihi... Habertürk Giriş: 27.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:22 facebook

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Dünyaca ünlü arama motoru Google bugünkü 25. doğum günü kutlaması ile gündeme geldi. Özel günlere özel Doodle hazırlayan Google, bu kez 25. doğum günü için Doodle paylaştı. 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül’de kutlayan Google 25. yaşına girdi. Peki, Google kim tarafından kuruldu? İşte, konuya dair bilgiler...

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GOOGLE NE ZAMAN KURULDU? 4 Eylül 1998 yılında Kaliforniya’da kurulan Google içinde bulunduğumuz ayda 25. doğum gününü kutluyor. Google, 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül’de kutluyor. Lary Page ve Sergey Brin tarafından kurulan arama motoru devi 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi. Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir.