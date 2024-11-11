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        Haberler Sağlık Görme bozukluğunun tedavisinde kullanılan yapay kök hücreler başarılı sonuçlar verdi | Sağlık Haberleri

        Görme bozukluğunun tedavisinde kullanılan yapay kök hücreler başarılı sonuçlar verdi

        Japonya ve İngiltere'den bilim insanları, görme bozukluğunun tedavisinde kullandıkları yapay kök hücrelerin başarılı sonuçlar verdiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 09:25 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:26
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        Yapay kök hücreler görme bozukluğunda başarılı sonuçlar verdi
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        İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi, Japonya'daki iPS Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (CiRA) ile Osaka Üniversitesinden bilim insanları, ileri derecede görme bozukluğu olan 4 kişinin korneasına "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" (iPS) nakli yaptı.

        Araştırmacılar, yapay olarak üretilmiş bu kök hücrelerin nakledildiği, ileri derecede görme bozukluğu olan 3 hastanın görme yetisinde 1 yıldan uzun bir süre önemli ilerlemeler tespit edildiğini belirtti.

        Son hastanın görme yetisinde de iyileşmeler gözlendiğini aktaran araştırmacılar, ancak bunun uzun sürmediğini bildirdi.

        Araştırmacılar, hastaların şimdiye kadar herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını, tedavi yönteminin etkilerinin daha iyi gözlemlenebilmesi için daha fazla nakle ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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        Araştırmanın bulguları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

        ABD merkezli hastane Mayo Clinic'in internet sitesindeki bilgilere göre, iPS, normal bir hücredeki genleri değiştirerek embriyonik kök hücre elde edilmesini sağlıyor. 3 ila 5 günlük embriyolardan elde edilen embriyonik kök hücreleri vücuttaki herhangi bir hücre türüne dönüşebiliyor ve bu yüzden de vücuttaki hastalıklı doku ve organları onarabiliyor.

        NOBEL TIP ÖDÜLÜ, iPS'LERİN MUCİDİNE VERİLMİŞTİ

        İndüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) ilk kez Japonya'nın Kyoto Üniversitesinden Şinya Yamanaka tarafından geliştirilmişti. Yamanaka bu buluşuyla 2012 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

        iPS'lerle ilk klinik testler Japonya'nın Riken Enstitüsü tarafından 2014 yılında yapılmıştı. Testlerde yapay olarak üretilmiş kök hücrelerle geliştirilen sağlıklı göz retinası dokusu bir hastaya nakledilmişti.

        İPS'ler ayrıca Parkinson ve kalp hastalığı tedavilerinde, ilik nakli ve omurilik onarımında kullanılmıştı.

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