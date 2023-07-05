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Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

Belirli yiyecekler içerdikleri bileşikler sayesinde gözlere ciddi faydaları vardır. Uzmanlara göre tıpkı genel sağlık durumunu yüksek tutmak için tükettiğimiz besinler gibi göz sağlığını da koruyabileceğimiz besinler tüketmeliyiz.

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  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    ÇİLEK

    Çilek yüksek miktarda C vitamini içerdiği için gözlere oldukça yararlıdır.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    PORTAKAL

    Portakalın içerisinde hem beta-karoten antioksidanı hem de C vitamini bulunur. C vitamini vücudun yaşa bağlı dejenerasyonla, katarakt ve genel olarak görme kaybıyla mücadele etmesine yardımcı olur.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    YOĞURT

    Süt, hem A vitamini hem de çinko içerir. Probiyotik içeren yoğurt araştırmalar sonucunda alerjik konjonktivitten göz kuruluğuna kadar birçok göz rahatsızlığına iyi geliyor.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    BADEM

    Badem ve diğer benzer yemişler, yüksek düzeyde E vitamini içerir. E vitamini göz için oldukça faydalı bir bileşiktir.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    YUMURTA

    Yumurta içerisinde lutein, zeaksantin, çinko ve A vitamini gibi gözlerin ihitiyacı bulunan birçok vitamin bulunur. 2019'da yapılan bir araştırmada, düzenli olarak yumurta tüketmenin yaşa bağlı olarak oluşan dejenarasyon riskini önemli ölçüde azalttığı gösterildi.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    ISPANAK

    Ispanak göz sağlığı için oldukça önemli bir bileşendir. İçerisinde yüksek miktarda lutein vardır. 
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    İSTİRİDYE

    Ülkemizde çok sık tüketilmesede İstiridye, omega-3 yağ asitleri ve çinko açısından oldukça yüksek bir besindir. Zamanla gözde gelişen dejenarasyonla mücadele eden bir besindir.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    KİVİ

    Kivi gözlerin ışığı filtrelemesini sağlayan zeaksantin maddesi içerir.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    ÇEKİRDEK

    Çekirdek göz görüşü için en iyi besinlerden birisidir. İçinde yüksek miktarda E vitamini bulunur. Dejenarasyonla mücadele ederken, aynı zamanda güneşin ultraviyole ışınlarına karşı da korur.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    HAVUÇ

    Havuç göz sağlığına iyi gelen bir besindir. İçerisinde yüksek miktarda A vitamini ve beta-karoten antioksidanı bulunur. A vitamini geceleri net görmeye ve miyoba karşı korur.
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    SOMON

    Gözlerin sağlıklı olması için nemli olması da gerekir. Somon yüksek miktarda omega-3 içerdiği için göz kuruluğunu azaltır. 
  • Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

    BROKOLİ

    Amerikan Optometrik Derneği'nin yürüttüğü bir araştırmada brokolideki indol-3 -karbinol bileşiğinin retinadaki toksinleri gidermeye yardımcı olduğu ortaya konmuştur.

    Kaynak: CNET

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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