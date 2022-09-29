Mersin Belediyesi'nin Basın Yayın Daire Başkanı Gündeş adliyeye sevk edildi 0:00 / 0:00

İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla 18'i Büyükşehir Belediyesi personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün gerçekleştirilen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Gündeş, adliyeye sevk edildi.