Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Kemal Özdeş, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig geçmişindeki 29. teknik adamı oldu.
Geçen sezon 14 yıl sonra tekrar mücadele ettiği Süper Lig'i teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde tamamlayan Göztepe, bu sezon başında göreve getirdiği Bayram Bektaş'la 15. haftanın ardından yollarını ayırdı.
İzmir temsilcisi Bektaş'ın yerine 48 yaşındaki Kemal Özdeş'le 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ KONYASPOR'DA
Daha önce 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımları'nda görev yapan Kemal Özdeş, bir süre de Ümit Milli Takımı'nda Raşit Çetiner'in yardımcılığını yaptı.
Özdeş, kulüp kariyerinde ilk teknik direktörlük deneyimini 2003-2004'te Konyaspor'da yaşadı. O sezon Tevfik Lav'ın yardımcılığını yapan Özdeş, Lav'ın trafik kazasında hayatının kaybetmesinin ardından ligin son 6 haftasında takımın başında sahaya çıktı.
Daha sonra 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de Manisaspor'un başına geçen Kemal Özdeş, 2013-2014'te Manisaspor (1. Lig), 2014-2015'te Balıkesirspor (Süper Lig), 2015-2016'da Karşıyaka'da (1. Lig) görev yaptıktan sonra 2016-2017, 2017-2018 ile 2018-2019 sezonunun ilk 7 haftasında Kasımpaşa'yı çalıştırdı.
Kulüp kariyerinde teknik direktör olarak 184 maça çıkan Kemal Özdeş, Süper Lig'de 121, 1. Lig'de 45 ve Türkiye Kupası'nda ise 18 müsabakada görev aldı. Özdeş'in çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 69 galibiyet, 38 beraberlik ve 77 yenilgi alırken, 266 gol atıp, kalesinde 271 gol gördü.
SÜPER LİG'DE 121. MAÇ
Süper Lig'de Balıkesirspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Manisaspor'la 121 maça çıkan Kemal Özdeş, bu müsabakalarda 40 galibiyet, 30 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Özdeş'in görev yaptığı takımlar 167 gol atarken, 180 gol yedi.
Özdeş, son olarak görev yaptığı Kasımpaşa'da 75 Süper Lig maçında yüzde 38,7 galibiyet oranı yakaladı.
Kemal Özdeş'in kulüp kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve performansları şöyle:
|Kategori
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Süper Lig
|Kasımpaşa
|75
|29
|14
|32
|112
|116
|Süper Lig
|Manisaspor
|23
|6
|8
|9
|22
|26
|Süper Lig
|Balıkesirspor
|17
|3
|6
|8
|24
|29
|Süper Lig
|Konyaspor
|6
|2
|2
|2
|9
|9
|1. Lig
|Manisaspor
|36
|16
|6
|14
|55
|47
|1. Lig
|Karşıyaka
|9
|2
|1
|6
|6
|11
|Türkiye Kupası
|Kasımpaşa
|15
|10
|1
|4
|34
|27
|Türkiye Kupası
|Manisaspor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|Türkiye Kupası
|Karşıyaka
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|TOPLAM
|184
|69
|38
|77
|266
|271
GÖZTEPENİN 29. TEKNİK DİREKTÖRÜ
Kemal Özdeş, Süper Lig'de 27. kez mücadele eden Göztepe'nin lig tarihindeki 29. çalıştırıcısı oldu.
Sarı-kırmızılı takımda en fazla görev yapan isim 10'u kesintisiz olmak üzere 12 sezon 340 maçta görev alan Adnan Süvari. Süvari'yi 52 maçla Ruhi Karaduman, 38 müsabakayla Andrea Kutik ve 34 karşılaşmayla Tamer Tuna izliyor.
MEHMET SEPİL'İN 9. TEKNİK ADAMI
Kemal Özdeş, Göztepe'yi 2014'te Altınbaş Holding'den devralan kulüp başkanı Mehmet Sepil dönemindeki 9. teknik direktör oldu.
2014-2015'te TFF 2. Lig'de Suat Kaya ve Metin Diyadin, 2015-2016'da TFF 1. Lig'de Metin Diyadin, Önder Özen ve Mehmet Aurelio, 2016-2017'de ise TFF 1. Lig'de Okan Buruk ve YıGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.