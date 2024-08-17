Göztepe - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Göztepe-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden sarı-lacivertliler, rakibini yenip hem moral bulmak hem de ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor
STAT: Gürsel Aksel Stadı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1
Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri, Dzeko
Lille beraberliği ile Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye konuk oluyor.
Kanarya, eski oyuncusu Stonimir Stoilov'un çalıştırdığı rakibini yenip hem moral bulmak hem de ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, Göztepe ile İzmir'de oynadığı 5 maçın 1'ini kazanırken diğer dört karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
NOTLAR
* Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe (2B 4M), tek galibiyetini Şubat 2021'de deplasmanda aldı (1-0).
* Göztepe'ye konuk olduğu son 11 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Fenerbahçe (6B 3M); aldığı
galibiyetlerde toplam sekiz gol atarken, puan kaybettiği dokuz karşılaşmada rakip filelere sadece yedi gol gönderebildi.
* İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Göztepe, lig tarihinde daha uzun bir mağlubiyet serisini sadece Ekim 2017-Ağustos 2018 arasında yaşadı (10M).