Göztepe - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Gürsel Aksel Stadı

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri, Dzeko

Lille beraberliği ile Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye konuk oluyor.

Kanarya, eski oyuncusu Stonimir Stoilov'un çalıştırdığı rakibini yenip hem moral bulmak hem de ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe ile İzmir'de oynadığı 5 maçın 1'ini kazanırken diğer dört karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

REKLAM