Göztepe - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
İbrahim Yıldız/Habertürk: Karşılaşmanın genelinde kötü bir oyun sergileyen Sarı-Lacivertliler öne geçmelerine karşın galibiyeti koruyamadılar. Son 15 dakika ev sahibi takımın üstünlüğü vardı. Fenerbahçe savunması zor anlar yaşadı. Yapılan değişiklikler Sarı-Lacivertlilerin galibiyeti korumasına yetmedi. Orta sahanın yetersiz oluşu rakip ataklarını durduramadı. Temaslı oyun yoktu. Göztepe daha istekli ve enerjik bir oyun sergiledi. Fenerbahçe kalecisi Livakovic 3 önemli kurtarış yaparak farkın artmasına engel oldu. Sonradan oyuna giren Cenk’in şutunun çizgiden çıkarılması Sarı- Lacivertliler adına şanssızlıktı.
Gürcan Bilgiç/Sabah: Sezon matematiğinde bu goller iyi haber değildir. Sonlarda atarsan şampiyon olursun, yersen olamazsın… Fenerbahçe takımı 2-0'dan puan kaybetmez, hele Mourinho'nun takımı… Oturtsun Fred'i, soksun Krunic'i… Sonra 'Nerede hata yaptım' diye düşünürsün.
Ahmet Selim Kul/Habertürk: Mourinho’nun tercihleri iç odalarda negatif tonda konuşulurken bu sonuçla daha yüksek sesle dile getirilecektir. Nitekim Fenerbahçe maçların belli dönemlerinde güzel görüntüler sergilese de ortaya koyduğu futbol tatmin edici olmaktan çok uzakta. Bu da duyulur tonda rahatsızlıklara sebep olacaktır. Bu ligin zor bir lig olduğunu puan kayıplarıyla öğrenirse bu tablo pahalıya patlayabilir. Geçmişte fazlasıyla örnekleri var.
Engin Verel/Akşam: Fred ve Ferdi Kadıoğlu'nun kulübede oturmasına anlam veremedim. Yıllarca futbol oynamış biri olarak şunu biliyorum ki sakat oyuncu kadroya giremez, hocanın yanında kulübede oturmaz. Hadi diyelim ki Fred sakatlıktan döndü, hazır değil. Peki Ferdi... Kadroda olmasına rağmen oynamıyorsa bu ne anlama geliyor. Fenerbahçe'nin İzmir'de puan kaybetmesi çok anormal bir sonuç değil. Ama böyle bir maçtan sonra puan kaybetmek, üstelik 2-0'ı yakalamışken kazanamamak takımda büyük moral çöküntüsüne neden olacaktır.
Uğur Meleke/Hürriyet: Bu dizilişte dikkat çekici detay, En Nesyri’nin sağ açık rolü idi. Geçmişte Malaga ve Sevilla’da birkaç maç sağ açık oynadıysa da, kariyerinin yüzde 95’ini hedef santrfor rolünde geçirmiş bir isim. Ancak En Nesyri’yi yine de dünkü samimi çabası için tebrik etmek gerek. Maçın başlarında yerini yadırgasa da 70 dakika çabaladı. Hareketliydi, çok top istedi. Bu iştahının ödülünü de iki gole katkı yaparak aldı. İlk gol öncesi penaltıda Osayi-Samuel’e ara pasını atan oydu. İkinci golü de sağdan gelerek kendisi kaydetti. Belki çok aşina olmadığı bir roldeydi ama gerek savunmada, gerek hücumdaki arzusuyla, takımının çok iyi olmadığı bir günde skoru 2-0’a taşıyan oydu.
Halil Özer/Milliyet: Bu maç baştan sona kadar Mou’ya yazar. Hadi ilk yarı çift forveti anlamak bir yere kadar. Ama farklı önde olmana rağmen oyunu tutmak için hiçbir doğru hamle yapmadı. İrfan Can’ı kulübede tuttu. Ferdi belli ki bırakmış. Transferini düşünüyor. Adam bir yerde de haklı. Tekmeye kafa koymaz. Nitekim öyle oldu. Sanki hoca bu ligi biraz küçümsüyor gibi. Ben hallederim havasında. Ama öyle olmuyor işte. En azından dersini erken aldı.
Ercan Güven/Milliyet: Göztepe takımı çift santraforlu Fenerbahçe kalesinde. Kıl payı sıyıran serbest vuruşlar, muhtemel penaltı pozisyonlar, taç atışları bile tehlike yaratıyor. Livakoviç bir kez daha maçın yıldızı oluyor. İrfan Can kulübede ve Fenerbahçe önde top tutamıyor. Hoca Krunic’ten medet umuyor yine… Ne oluyor ya? Ve Göztepe, belki daha fazlasını da hak ettiği beraberliği maçın sonuna eklenen uzatmada yakalayınca sanki adalet yerini buluyor. Sıvayın kolları Mourinho’cular!.. İster hocayı katın, isterseniz Başkan’ı… Ama anlatın; neler oluyor Fenerbahçe’de.
İlker Yağcıoğlu/Takvim: Açıkçası 2. yarıda hocanın orta alana bir takviye ile başlaması daha doğru olurdu. Çünkü bütün orta alan Szymanski ve İsmail'e kalmıştı. Mourinho uzun süre değişiklik yapmadı ve oyun önce 2-1'e ve son dakikada gelen golle de 2-2'ye geldi. Portekizli teknik adam skor 2-1'ken orta sahayı kuvvetlendirecek hamleyi yapsa maçı rahat bir şekilde kazanacaktı."