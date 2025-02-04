Göztepe, stat kapasitesini arttırdı!

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, her maç müthiş bir taraftar desteğiyle kapalı gişe oynadığı evi Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesini 800 kişi daha artırdı.

Sarı-kırmızılılar maraton tribünün en üst noktasına dört sıra daha tribün montajı yaptırdı. Koltukların da takılmasıyla 800 taraftar daha iç sahadaki son Alanyaspor karşılaşmasından itibaren maraton tribününde maçları izlemeye başladı. Yönetim ayrıca kapalı tribünde ekstra loca yapımının da sonuna geldi.