Göztepe ile Trabzonspor, İzmir'deki maçla birlikte 22. kez karşı karşıya geliyor.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR
SAAT: 20:30
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
STAT: Bornova
YAYIN: beIN SPORTS 1
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Poko, Castro, Serdar, Yasin, Jerome
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe kötü seriye son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.
TRABZONSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE
Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
22. RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya geliyor.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.
İZMİR'DE ZORLANIYOR
Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda kazanmakta zorlanıyor.
Bordo-mavililer, İzmir deplasmanında oynanan 10 maçın sadece 2'sini kazandı. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 kez de mağlup oldu.
Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.
BORNOVA STADI
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