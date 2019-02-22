Göztepe ile Trabzonspor, İzmir'deki maçla birlikte 22. kez karşı karşıya geliyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR

SAAT: 20:30

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

STAT: Bornova

YAYIN: beIN SPORTS 1

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Poko, Castro, Serdar, Yasin, Jerome

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe kötü seriye son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

22. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

İZMİR'DE ZORLANIYOR

Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda kazanmakta zorlanıyor.

Bordo-mavililer, İzmir deplasmanında oynanan 10 maçın sadece 2'sini kazandı. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 kez de mağlup oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

BORNOVA STADI