Green Card başvuruları başladı mı? 2025 2026 DV Lottery Green Card başvuru tarihi ve şartları

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Green Card başvuruları kasım ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değil. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansınızı artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkındayız. Bu doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ​​ve bu yılki süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntılar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."