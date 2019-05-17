İspanya’da yayın yapan Sport gazetesinde yer alan habere göre, Premier Lig’de üst üste ikinci kez şampiyon olan Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City, Fransız yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibi oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyerek transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Son birkaç sezondur Antoine Griezmann ile ilgilenen Barcelona ise Fransız futbolcu konusunda kararını verdi. İddiaya göre Katalan ekibi, oyuncunun kulübe katılmaya sıcak bakmaması durumunda ısrarcı olmayacak ve teklif yükseltmeyecek.

1 Temmuz itibarıyla 120 milyon Euro’luk serbest kalma maddesine sahip olacak Griezmann için Barcelona ve Manchester City dışında Bayern Münih de takibini sürdürüyor.