GSK Türkiye, HIV tedavisinde kullanılan patentli inovatif ürününün yerel üretim ruhsatını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

GSK Türkiye, HIV tedavisinde kullanılan patentli inovatif ürününün yerel üretim ruhsatını aldı

GSK Türkiye, Türkiye'nin sağlıkta yerelleşme politikası ile uyumlu olarak, HIV alanında patent koruması devam eden ürünün yerelleştirme sürecini tamamlayarak ilacın Türkiye'de üretimi için ruhsat aldı.

GSK Türkiye, HIV tedavisinde kullanılan patentli inovatif ürününün yerel üretim ruhsatını aldı
AA

GSK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, büyüme hedefleri çerçevesinde, faaliyet gösterdiği alanlarda karşılanmamış medikal ihtiyaçların giderilmesi ve yenilikçi ürünlerin erişime sunulmasına öncelik veren çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda GSK Türkiye, Türkiye'nin orta vadeli kalkınma planına uygun olarak yerelleşme yatırımlarını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Bu doğrultuda, Türkiye'nin sağlıkta yerelleşme politikası ile uyumlu olarak, HIV alanında patent koruması devam eden ürünün yerelleştirme sürecini tamamlayarak ilacın ülkemizde üretimi için ruhsat aldı.

300 yılı aşkın geçmişine 5 Nobel Ödülü sığdıran ve sağlık alandaki yenilikçi yaklaşımı ile öne çıkan GSK, Türkiye’de solunum, aşı, HIV, merkezi sinir sistemi hastalıkları, dermatoloji, üroloji, onkoloji ve anti-infektifler odaklı olmak üzere sekiz tedavi alanında 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de yerelleşme alanında önemli çalışmalarda bulunan şirket, 4 yerli üretim ortaklığı ve 30 milyon sterlin tutarındaki yatırımıyla, yerel üretim oranını yüzde 62'den yüzde 74'e çıkarmayı hedefliyor. HIV tedavisindeki patentli inovatif ürünün üretimi bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aman dikkat! SON DAKİKA: Ses kısıklığına 15 gün uyarısı
SAĞLIKSes kısıklığında 15 gün uyarısı!
16 Nisan Koronavirüs tablosu... Son dakika corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
İftardan sonra aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'dan son dakika açıklama geldi
SAĞLIKSağlık Bakanı Koca'dan aşı çağrısı: İftardan sonra da. ...
AŞI ÇAĞRISI! Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürü'ndan aşı açıklaması
SAĞLIK"60-64 yaş grubunda yüzde 60'ı aşılayabildik!"
15 Nisan 2021 korona vaka sayısı: Bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI: 15 Nisan 2021 korona vaka sayısı açıklandı
SAĞLIKYeni vaka sayısı 61 bin 400
Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme nasıl uygulanmalı?
SAĞLIKVegan beslenme nedir?
"HATIRLATMA AŞISI OLUN!" Son dakika: "2 dozun ardından 1 doz hatırlatma aşısı olmalı!"
SAĞLIK"2 dozun ardından 1 doz hatırlatma aşısı olmalı!"
AŞI YANITI! Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan 'boşa giden aşı' açıklaması
SAĞLIKSağlık Bakanı Koca'dan 'boşa giden aşı' açıklaması
Koronavirüs hastalarında pıhtı atmasına bağlı unutkanlık başladı
SAĞLIKKorona geçirenler dikkat! Unutabilirsiniz...