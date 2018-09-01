Guangzhou - Shanghai Shenhua sahaya çıkıyor

Guangzhou ve Shanghai Shenhua, 02 Eylül 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. 39 puanlı Guangzhou 3. sırada bulunuyor, Shanghai Shenhua 26 puana sahip ve 9. sırada. Guangzhou son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Shanghai Shenhua, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 602 kodlu maçı oynayanlar; Guangzhou galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 4.00, Shanghai Shenhua galibiyet oranı 3.20.

Guangzhou önceki hafta Shanghai Shenhua mücadelesinde 4-1 kazandı.

Shanghai Shenhua ise Guangzhou karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Guangzhou, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Guangzhou, kendi sahasında 28 gol attı, 7 gol yedi.

Shanghai Shenhua ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shanghai Shenhua, 12 gol atarken 23 gol yedi.

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