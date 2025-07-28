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        Haberler Spor Futbol İngiltere Guardiola'dan şaşırtan karar! - Futbol Haberleri

        Guardiola'dan şaşırtan karar!

        Dünya futbolunun en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Pep Guardiola, Manchester City'deki görev süresinin sona ereceği 2027 yılında kariyerine ara vereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:59
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        Guardiola'dan şaşırtan karar!
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        İspanyol teknik direktör Josep Guardiola, İngiltere ekibi Manchester City'deki görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine ara vereceğini açıkladı.

        Guardiola, GQ dergisinin İspanya edisyonuna verdiği röportajda, "Manchester City'deki görevimden sonra kariyerime ara vereceğim. Bu kesin, kararımı verdim. Ne kadar süre bırakacağımı bilmiyorum. Bir, iki, üç, beş, on veya on beş yıl, emin değilim. Ancak Manchester City'deki dönemimden sonra kesinlikle bırakacağım çünkü durup kendime, vücuduma odaklanmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "BAŞARISIZ OLMAMI BEKLEYENLER VAR"

        Manchester City'nin geçen sezon şampiyonluktan uzak kalmasının ardından yöneltilen eleştirilere cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Başarısız olmamı bekleyenler var mı? Evet, kesinlikle. Bunu beklemelerinden dolayı mutluyum. Bu bana enerji veriyor. Altı Premier Lig şampiyonluğu kazandığınızda, bir noktada düşüş yaşarsınız. Bu, insanın doğasında var." diye konuştu.

        "MESSI İLE YAMAL'I KIYASLAMAK, VAN GOGH İLE NORMAL BİR RESSAMI KARŞILAŞTIRMAK GİBİ"

        Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal ile Katalan ekibinin eski yıldızı Arjantinli Lionel Messi'yi de karşılaştıran Guardiola, "Bence Lamine Yamal'ın kariyerine devam etmesine izin verilmeli. 15 yıl oynadıktan sonra, daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğuna karar vereceğiz. Onu Messi ile karşılaştırmaları büyük bir olay. Bu, normal bir ressamı Van Gogh ile karşılaştırmak gibi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

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