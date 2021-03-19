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GÜBRETAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

GÜBRETAŞ, ana üretim üssü olan Kocaeli Yarımca Tesisleri'ndeki kapsamiçi çalışanları için Petrol-İş Sendikası ile başlattığı Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerini tam uzlaşı ve anlaşmayla sonuçlandırdı.

GÜBRETAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

Firmadan yapılan açıklamaya göre, özellikle salgın döneminde de sektörde üstlendiği sorumluluk doğrultusunda kesintisiz gübre tedariki ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleriyle tarımsal üretime katkısını artırarak sürdüren GÜBRETAŞ, yoğun bir tempoyla geçirdiği 2020 yılını üretim, satış, ihracat, konsolide ciro ve karlılık rekorlarıyla tamamlamıştı.

GÜBRETAŞ, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki ana üretim üssü Yarımca Tesisleri’nde çalışan Petrol-İş Sendikası’na bağlı kapsamiçi çalışanlarla ilgili iki yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini de bu yıl çok kısa sürede tamamlandı. Sözleşme kapsamında Yarımca’daki kapsamiçi çalışanlara sağlanan ücret artışlarının yanı sıra "iş tanımlama, personel seçme, iş geliştirme ve kademe/kıdeme göre ücretlendirme" uygulamalarında varılan mutabakat da sendika temsilcileri ve işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

"69 yıldır ülke tarımına ve ekonomisine katma değer üreten şirketimiz, tüm paydaşlarının memnuniyetine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda operasyonel ve finansal rekorlarla tamamladığımız 2020’nin ardından, insan odaklı bütüncül yönetim anlayışımız ve pozitif diyaloğa dayalı yaklaşımımızla Yarımca’daki kapsamiçi çalışanlarımızın Toplu İş Sözleşmesi sürecini de rekor sayılabilecek sürede sonuçlandırdık. 27 Ocak’ta başlayan görüşmelerin ilk aşaması için normalde yasal mevzuata göre 60 günlük bir süre var. Fakat paydaşımız olan işçi ve işveren sendikalarının yöneticileriyle kurduğumuz açık iletişim sayesinde yaklaşık 1,5 aylık sürede sonuca ulaştık. Küresel salgın sürecinde bir yandan kesintisiz ürün tedariki ve tarımsal danışmanlık hizmetlerimizle çiftçilerimizin yanında olurken, diğer yandan çalışan motivasyonunu önceleyerek fabrikadaki işçilerimizi memnun eden tam uzlaşıyı sağlamanın mutluluğu içindeyiz."

Salgın döneminde çalışanların sağlığını korumaya yönelik birçok uygulama gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yumaklı, "2020 yılında başta çiftçilerimiz olmak üzere satış noktalarımızdan çalışanlarımıza kadar tüm paydaşlarımızla el ele vermenin sinerjisiyle başarılı bir performans ortaya koyduk. Salgının getirdiği zorluklara karşı kapsamiçi çalışanlarımızın da esnekliğe uyum sağlamaları ve ortaya koydukları çaba, şirketimizin operasyonel faaliyetlerini artan tempoyla sürdürmesine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, üretim aşamasından ürünlerini tercih edip kullanan çiftçilerin elde ettikleri yüksek verimli hasada kadarki her aşamada, tüm paydaşlarıyla birlikte bu ülke için fayda ürettiklerini belirterek, "Bundan dolayı başarıya omuz veren çiftçilerimizden bayilerimize, sahadaki ziraat mühendislerimizden fabrikadaki işçilerimize kadar tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu ana fikirden hareketle 2021-2022 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’yle uzun yıllardır konuşulan bazı uygulamaları da hayata geçirerek, kapsamiçi çalışanlarımıza emekleri için teşekkür etmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sözleşmenin sonuçlarının sektör, şirket ve tüm kapsam içi çalışanlar için hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, “Bu kadar kısa bir sürede tam uzlaşı ve anlaşma ile tamamlanan bu sözleşme sürecindeki yakın iş birliği ve olumlu yaklaşımlarından dolayı hem işçilerimizin temsilcisi Petrol-İş Sendikası hem de işveren sendikamız KİPLAS yöneticileri ile emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İmza törenindeki konuşmasına yer verilen Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz de sözleşmenin çok bir kısa sürede tamamlanmasında emeği geçenleri kutladı.

Akyüz, "70 yıla yakın tarihi olan iki kurum arasındaki bu iş birliği, ülkemizdeki sanayi üretimine katkı sağlamaya devam ediyor. Yarımca Tesisleri’nde çalışan arkadaşlarımız, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de GÜBRETAŞ’ı geleceğe taşımak için emek vermeye devam edeceklerdir. Bu yılki toplu iş sözleşmesi sürecinin birlikte konuşarak, düşünerek ve anlaşarak hiçbir sorun yaşanmadan kısa sürede tamamlanması memnuniyet verici. Bu yaklaşımlarından dolayı GÜBRETAŞ yönetim ekibine ve yetkililerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin İstanbul ofisinde düzenlenen imza törenine GÜBRETAŞ Genel Müdür İbrahim Yumaklı, Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Salih Akduman, Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut, Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Genel Sekreteri Saadet Ceylan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Yıldız ile üç kurumun ilgili temsilcileri katıldı.

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