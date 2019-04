5 | 51

"OH, KORKMUŞ OLMALISIN!"

Subaşı'nın bu karesine sevgilisinden yorum gecikmedi. Guido Senia, aşk yaşadığı Şeyma Subaşı'nın bu karesine, "Oh oh korkuyorum" yorumu yaptı. Subaşı ise sevgilisine, "Oh korkmuş olmalısın" yanıtını verdi.