Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum!

Giriş: 26.04.2019 - 10:25 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ile Amerika'dan fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı, soluğu bu kez Ibiza'da almıştı. Subaşı, dün Türkiye'ye döndü. Döner dönmez form tutmak için spora başlayan Subaşı, Instagram'dan bu fotoğrafını yayınladı. Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'nın bu karesine yorum gecikmedi

  • 1Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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    Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı.

  • 2Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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    Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

  • 3Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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    Bu sene Coachella müzik festivaline katılmayan Subaşı, kızı Melisa ile hasret giderdikten sonra soluğu İspanya’nın tatil merkezlerinden olan Ibiza’da almıştı.

  • 4Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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    "YETERLİ DEĞİL"

    Subaşı, dün Türkiye'ye döndü. Döner dönmez form tutmak için spora başlayan Subaşı, Instagram'dan bu fotoğrafını yayınladı. Subaşı bu karesine, "Yeterli değil" notunu düştü.

  • 5Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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    "OH, KORKMUŞ OLMALISIN!"

    Subaşı'nın bu karesine sevgilisinden yorum gecikmedi. Guido Senia, aşk yaşadığı Şeyma Subaşı'nın bu karesine, "Oh oh korkuyorum" yorumu yaptı. Subaşı ise sevgilisine, "Oh korkmuş olmalısın" yanıtını verdi.

  • 6Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 7Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 29Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 33Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 34Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 35Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 36Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 37Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 38Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 39Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 40Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 41Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 42Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 43Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 44Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 45Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
    45|51
  • 46Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 47Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
    47|51
  • 48Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 49Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 50Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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  • 51Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum! - Magazin haberleri
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