Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'ya yorum!

Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ile Amerika'dan fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı, soluğu bu kez Ibiza'da almıştı. Subaşı, dün Türkiye'ye döndü. Döner dönmez form tutmak için spora başlayan Subaşı, Instagram'dan bu fotoğrafını yayınladı. Guido Senia'dan sevgilisi Şeyma Subaşı'nın bu karesine yorum gecikmedi