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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'da ağır misafir

        'Güldür Güldür Show'da ağır misafir

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show', bu hafta ekrana gelecek yeni bölümünde önemli bir misafir ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:13
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        'Güldür Güldür Show'da ağır misafir
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        Türkiye’nin en önemli yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen, 'Güldür Güldür Show’u seyretmeye geldi. Alkışlar içerisinde salondaki yerini alan duayen sanatçı, tüm skeçleri kahkahalar eşliğinde pür dikkat izledi.

        Fenomen karakterlerine ve gündem yaratan skeçlerine yenileri de ekleyerek eğlencenin değişmeyen adresi olan Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        ‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle cumartesi günü akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı
        Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı
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        #Güldür Güldür Show
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