Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle Şubat ayında Show TV’de kaldığı yerden devam edecek.

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Güldür Güldür Show kadrosuna katılan Emre Altuğ, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu ile de dikkat çekiyor.

Çekimlerin son sürat devam ettiği programın tanıtımı da renkli skeçleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kahkahaların hiç durmadığı Güldür Güldür Show sevilen karakterleri ve sürprizleriyle izleyicilerine “Az Kaldı Şekerim!” diyor!

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla Şubat ayında Show TV’de!