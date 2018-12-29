GÜLPERİ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi, ekranlara gelen 16. bölümün ardından dizinin seyircileri 17. yeni bölüm fragmanını bekliyordu fakat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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GÜLPERİ 16. BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi’nin bu akşam ekrana gelen 16. bölümünde Eyüp’ün gelişiyle şok olan Gülperi, ona geçmişin hesabını vermek zorunda kalır ve kapatmak için uğraştığı Bedriye’nin derin yarası yeniden açılır. Ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Eyüp ise çıldırır ve hemen harekete geçer. Hasan ve Bedriye babalarının gelişiyle mutlu olsalar da, Can evde bir şeylerin ters gittiğini anlar. Fatma, Yakup’un yaptığı kötülükleri öğrenince beklenmedik bir karar verir. Gülperi ve Kadir’in aynı yerde oturduğunu öğrenen Şeyma ise çılgına döner. Eyüp geldiği için darmadağın olan Kadir ise pes etmez ve onun kayıp yıllarını araştırmaya devam eder. Öğrendiği gerçeklerle Gülperi ve çocukların da hayatının tehlikede olduğunu anlar. Gülperi ise çocuklarının mutluluğu ve Kadir’e duyduğu aşk arasında zor bir seçimin eşiğine gelir.

Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

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