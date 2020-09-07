Şarkıcı Gülşah Tanrıöver, seslendirdiği parçayı sosyal medya üzerinden paylaşarak sevenlerinden tam not aldı. MS hastası olan ve tedavi sürecinde müzikle iyileşerek yenilendiğini dile getiren Tanrıöver, yakın zamanda yeni projelerini sevenleriyle buluşturmaya devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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