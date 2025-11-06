Habertürk
        Gülseren Südor'dan 'Timeless & Spaceless' sergisi

        Gülseren Südor'dan 'Timeless & Spaceless' sergisi

        Ressam Gülseren Südor'un, doğayı sembolik anlamlarla yükleyerek özel bir unsur olarak öne çıkardığı, son bir yılda ürettiği yapıtlarının yer aldığı "Timeless & Spaceless" adlı kişisel sergisi 8-29 Kasım tarihleri arasında Galeri Diani'de sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 06.11.2025 - 12:58 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:58
        Gülseren Südor'dan 'Timeless & Spaceless' sergisi
        Galeri Diani, Cumhuriyet kadınını temsil eden duayen ressamları ele alınacağı seri sergilerin ilkine Gülseren Südor' un “Timeless & Spaceless” adlı kişisel sergisi ile başlıyor. Serginin küratörlüğünü, sanatçının bir yıl önceki retrospektif sergisinde de birlikte çalıştığı Telga Südor Mendi üstleniyor.

        Aynı zamanda, bir zaman gezgini ve zaman kaydedicisi olarak da tanınan Gülseren Südor bu kez yaşamının farklı bir dönemini ele alarak hazırlık yaptığını özellikle belirtiyor: "Öz yaşam öykümü yazar gibi, oluşturduğum bu sergimde; İnsanlığın geçmiş ve gelecek güncel yaşamında doğanın varlığının etkilerini ve yine insanoğlunun doğanın üzerindeki olumlu/olumsuz etkilerin irdeledim. Oluşturduğum her kompozisyonun bir diğer eş değerini yaparken amacım; Doğanın, yaşamın bana sunduklarını, kendi içsel yalnızlığımda eğip-büküp sonuçta donmuş statik bir yaşam sahnesi olmaması için yeniden kurguladım. Sergilenen yapıtlarımda, özellikle kendime özgü esinlerden olduğu kadar, yine bilinçle, sonuca ulaşabilmek için doğaya bire bir sadık kalarak yansıtmamaya özen gösterdim. Kısaca, doğada-yaşamımda neyi görüp içselleştirdiğim, ne gibi izlenimler elde ettiğimden yola çıkıp zaman ve mekan kavramlarının sonuca bağlanmadığı özerk kompozisyonlar oluşturdum.”

        Gülseren Südor
        Gülseren Südor

        Yıllardır ürettiği yapıtlarda çini mürekkebi tarama tekniğinin öncülerinden olan Gülseren Südor’un yaşamdan ve doğadan ilham alan yapıtlarından oluşan, “Timeless & Spaceless” Sergisi 29 Kasım 2025’e kadar Pazar ve Pazartesi günleri hariç Galeri Diani’de izlenebilir...

        #Gülseren Südor
        #Galeri Diani
