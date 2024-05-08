'Gülsin Onay Piyano Festivali' başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen “2024 Uluslararası Gülsin Onay” Piyano Festivali ve Yarışması, İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi, Yunus Emre ve Adnan Saygun Konser Salonları’nda gerçekleşecek ve 3 gün sürecek. Katılımcılar arasında amatör ve profesyonel piyanistlerin bulunacağı festival, sanatseverlere ücretsiz olarak sunulacak. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan yarışmada, birçok ödül sahibini bulacak. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenecek olan Masterclass dersleri de piyano öğrencilerine fırsatlar sunacak.

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ÖDÜLLER VE MÜZİK DOLU BİR DENEYİM