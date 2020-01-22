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Haberlerİş-Yaşam

'Gümrük Birliği güncellemesi hem Türkiye hem AB için gecikti'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin hem AB hem de Türkiye için geciktiğini söyledi

Ruhsar Pekcan
Reuters

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Davos'ta NTV'nin canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



"Ticaret savaşları son dönemde arttı. Dünyada ihracatı en çok artan ilk 50 ülkenin 2019 ilk 9 aylık ihracatının yüzde 2.7
azaldığını Türkiye'de yüzde 2.6 arttığını görüyoruz. Bu konjonktürü pozitife çevirmek için fırsatlarımız olduğuna inanıyoruz Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi hem bizim hem AB için gecikti, siyasi çekişmeler nedeniyle engellemeler var; 2020'de bu konuda adım atabileceğimize inanıyorum ABD 2018'de ek vergi getirdi sonra iki katına çıkardı. Biz de denk düşecek şekilde ek vergi getirdik. ABD ek vergileri kaldırırsa biz de kaldırmaya hazırız. Ancak kimse (bu vergileri) tek başımıza kaldırmamızı beklemesin."

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