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Gümüşhanespor - İnegölspor maçının ardından

DHA

Gümüşhanespor - İnegölspor maçının ardından


Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA) Misli.com 2'nci Ligin 2´inci haftasında Gümüşhanespor, sahasında ağırladığı İnegölspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda DHA´ya konuşan kırmızı-beyazlı ekibin kulüp başkanı Vahit Olgun ile teknik direktörü Halim Karaköse, 90 dakikayı yorulmadı.
Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, kırmızı-beyazlı ekibin ligin ikinci haftasındaki sahasında oynadığı ilk maçta galibiyet aldığını hatırlatarak, "Zor şartlarda bir maça çıktık. Transfer yasağımız var, takımımız Kamp yapmadan lige başladı. Geçen hafta ise tahlisiz bir gol yiyerek sahadan mağlup ayrılmıştık. Bugün de iyi başladık, iyi devam ettik. Tüm oyuncu grubumuzu kutluyoruz. Takımımız kamp yapamadığı içinde maçın son dakikalar doğru performansları düştü. İlk iç saha maçımızda galibiyetle tanıştık, tüm ekibi tebrik ediyoruz. Kulübün transfer yasağı var. Bu yasağa açabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ümit ediyorum ki hafta sonuna kadar yasağı kaldırmış ve bir kaç oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz" diye konuştu.
Teknik direktör Halim Karaköse ise,  sezona geç başladıklarını belirterek, "Geçen hafta iyi bir maç oynadık ama maalesef sahadan puan alamadan ayrıldık. İnegölspor maçında ise son on dakika maçı lehimize çevirmeye başardık ve koruduk. Eğer transfer yasası kalkarsa lig bizim için daha rahat oalcak. Hedefimiz ligde kalmak" dedi.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-09-26 23:25:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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