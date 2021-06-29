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Gümüşhane'de stadyum spor için halka açıldı

DHA

Gümüşhane'de stadyum spor için halka açıldı


Sinan UÇAR-Uğur AYIN/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE'de, koronavirüs pandemisi normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Yeni Şehir Stadyumu halkın bireysel spor yapması için kullanıma açıldı.
Pandemide normalleşme süreciyle birlikte Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeni Şehir Stadyumu'nu vatandaşların spor yapmaları için kullanıma açtı. Bisiklet, koşu, yürüyüş, paten gibi sportif aktiviteler yapmak isteyenler maske-sosyal mesafe-hijyen tedbirleri kapsamında Yeni Şehir Stadyumu ve yanındaki suni çim sahada spor yapıyor.
Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör Davut Altuntaş, "Stadyumumuzda 7-8 tane spor branşımız var. Her akşam bir antrenör arkadaşımız stadyumda nöbetçi kalıyor, spor yapmak için gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Stadyumumuz saat 9 ile akşam 21.30 arası açık. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de bir pandemi süreci geçirdi. Sokağa çıkma yasağında insanlarımız fazla kilo aldı, stresleri arttı. Biz de halkımızı stadyumumuza davet ederek fazla kilolarını ve streslerini atmak için imkan sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Çocuklarını sosyal ve sportif aktivite yapmaları için stadyuma getirdiğini kaydeden Esra Yalçın (36) ise "Bisiklet sürüyoruz, masa tenisi, badminton oynuyoruz ve çocuklarım da paten kullanıyor. Stadyumun bu şekilde bir hizmete açık olmasının bizlere pandemi sürecinde büyük bir katkısı oldu. Çocuklar hep evdeydi. Eğitimlerini dahi bilindiği üzere hep evlerde aldılar. Hareketsiz bir dönem geçirdiler. Bu nedenle sosyal aktivite yapabileceğimiz, temiz hava alabileceğimiz ve çocuklarımızın oyun oynayabileceği bir ortam oldu bizim için. Çocukların gelişiminde hareket çok önemli ve evde hareketsiz durdukları için bize daha çok sıkıntı çıkarıyorlardı. Çocuklarım sürekli stadyuma gelmek istiyor" diye konuştu.
Ebrar İlkel Yılmaz (12) da "Stadyuma eğlence amaçlı geliyorum. Çünkü uzun zamandır hep evde oturuyoruz, derslere giriyoruz, sıkılıyoruz. Motive amaçlı buraya geliyoruz. Okullarımız kapalı, hep evdeyiz, bu yüzden stadyuma isteyerek geliyoruz. Eğlenceli oluyor. Çünkü bisiklet sürüyoruz, paten kayıyoruz ve burada çok çocuk var. Yeni arkadaşlarım oldu" dedi.
Adem Doğan (60) ise yüz yüze eğitime uzun bir süre ara verildiğini hatırlatarak, "Çocukların içinde bulunduğu durumun stresini atmak için burası çok önemli. Sporun hem bedensel hem de ruhsal gelişimde büyük katkısı var. Hem büyükler hem çocuklar için kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir ortam" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Açıklamalar
-Detaylar
-Drone çekimi
DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR/Uğur AYDIN
2021-06-29 13:57:59

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