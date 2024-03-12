Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

Türkçe öğretmeni Fatih Yavuz'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve gösteri sundu.

Gümüşhane'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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