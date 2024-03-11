Gümüşhane'de şarampole yuvarlanan cip sürücüsü öldü

GÜMÜŞHANE’de şarampole yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Kale köyünde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Öznur Taş idaresindeki 55 AV 863 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampolden yuvarlandı. 30 metre yükseklikten devrilen araç ters dönerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde avukat olduğu öğrenilen Öznur Taş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.