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        Gümüşhane'de şarampole yuvarlanan cip sürücüsü öldü

        GÜMÜŞHANE'de şarampole yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:09 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:10
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        Gümüşhane'de şarampole yuvarlanan cip sürücüsü öldü
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        GÜMÜŞHANE’de şarampole yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Kale köyünde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Öznur Taş idaresindeki 55 AV 863 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampolden yuvarlandı. 30 metre yükseklikten devrilen araç ters dönerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde avukat olduğu öğrenilen Öznur Taş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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