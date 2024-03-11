Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Gümüşhane'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Öznur Taş'ın (41) kullandığı 55 AV 863 plakalı hafifi ticari araç, merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Taş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Gümüşhane Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi hizmete girdi
        Gümüşhane Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi hizmete girdi
        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Gümüşhane'de MHP proje tanıtım toplantısı düzenledi
        Gümüşhane'de MHP proje tanıtım toplantısı düzenledi
        Gümüşhane'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi
        Gümüşhane'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi
        Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı