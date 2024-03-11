Gümüşhane'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Gümüşhane'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Gümüşhane'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Öznur Taş'ın (41) kullandığı 55 AV 863 plakalı hafifi ticari araç, merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Taş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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