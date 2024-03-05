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        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Gümüşhane'de "Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru" konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:09
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        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Gümüşhane'de "Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru" konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Alper Tanrısever, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

        PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik şehirde ve kırsalda operasyonların devam ettiğini belirten Tanrısever, 2024 yılında şehirde 3, kırsalda 11 olmak üzere toplam 14 operasyon gerçekleştiğini ve 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını aktardı.

        Tanrısever, göçmen kaçakçılığına yönelik bu yıl gerçekleştirilen 3 operasyonda gözaltına alınan 5 organizatörün tutuklandığını, 22 düzensiz göçmenin haklarında işlem yapılarak geri gönderme merkezlerine sevkinin sağlandığını ifade etti.

        Okul çevrelerinde her türlü olumsuz duruma karşı tedbirlerin devam ettiğini vurgulayan Tanrısever, şöyle konuştu:

        "İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye çapında çeşitli suçlardan yakalama kararları olan ve aramızda dolaşan şahısların yakalanmasına yönelik kolluk faaliyetlerimizi artırdık. Kolluğumuzun bu kapsamda yaptığı yakalama istatistiklerini haftalık olarak takip ediyor ve Sayın Bakanımız ile haftalık olarak paylaşıyoruz. Yakalama miktarlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 3 artırarak 41 aranan şahsın yakalanmasını sağladık."

        Tanrısever, sahte alkol, kaçak sigara ve tütün/makaron yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen 31 operasyonda çeşitli malzemeler ele geçirildiğini kaydederek, siber suçlarla mücadelenin devam ettiğini, bu kapsamda terör örgütlerinin propagandasını yapan 321 hesabın kapatıldığını ve hesap sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        İnternet üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına değinen Vali Tanrısever, kentte yaşanan trafik kazalarıyla da ilgili bilgi verdi.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ile İl Emniyet Müdürü Tamer Cömert de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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