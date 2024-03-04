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        Gümüşhane'de ayı ve yaban keçileri dronla görüntülendi

        Gümüşhane'de kayalık alandaki yaban keçileri ile ayı dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:27
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        Gümüşhane'de ayı ve yaban keçileri dronla görüntülendi
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        Gümüşhane'de kayalık alandaki yaban keçileri ile ayı dronla görüntülendi.

        Kent sakinlerinden Muhammet Tutar, kırsal alanda sürü halinde gezinen yaban keçilerini dronla görüntülediği sırada, henüz karların erimediği bölgedeki ayıyı fark etti.

        Yaban keçileri ve ayıyı bir süre kayda alan Tutar, bunları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Tutar, AA muhabirine, bölgede kışın bu yıl ağır geçmemesi üzerine ayıların uykularından uyandığını belirterek, ayı ve yaban keçilerini aynı yerde dronla görüntüleme imkanı bulduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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