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        Gümüşhane'de kamyonet istinat duvarından devrildi

        Gümüşhane'deel freni çekilmeyen kamyonet 10 metrelik duvardan devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:22 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:22
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        Gümüşhane'de kamyonet istinat duvarından devrildi
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        Gümüşhane'deel freni çekilmeyen kamyonet 10 metrelik duvardan devrildi.

        Fatih Ataman idaresindeki 29 AAS 633 plakalı kamyoneti Çamlıca Mahallesi'nde park etti. El freni çekilmeyen araç hareket ederek yolun karşısındaki bir sitenin duvarına çarparak 10 metrelik yükseklikten devrildi.

        Yaralananın olmadığı kaza sonrası araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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