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        Gümüşhane Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi hizmete girdi

        Gümüşhane Devlet Hastanesinde kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılacak koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:47
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        Gümüşhane Devlet Hastanesinde anjiyo ünitesi hizmete girdi
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        Gümüşhane Devlet Hastanesinde kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılacak koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı.

        AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberinde heyet, hizmete açılan anjiyo ünitesini ziyaret etti.

        Milletvekili Köse, AA muhabirine, anjiyo ünitesinin Gümüşhane'ye kurulmasından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

        Anjiyo ünitesinin açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Köse, "Bizim gayemiz hemşehrilerimizin kaliteli sağlık hizmeti alması ve çevre illere gitmeden bütün sağlık hizmetlerinin buradan karşılanmasıdır." dedi.

        Köse, Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin kaliteli bir ekibe sahip olduğunu ifade ederek, "Bu hizmetler Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, Sağlık Bakanımızın gayretleriyle gerçekleşen işlerdir. Gümüşhane Devlet Hastanesi yakın zamanda hizmete açıldı. Hastalar tek kişilik odalarda, otel konforunda sağlık hizmeti alıyor." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Çimen ise Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür ederek, "Gümüşhane Devlet Hastanesi yeni bir hastanedir. Hem hastanemiz hem de anjiyo ünitemizin diğer illeri kıskandıracak şekilde olması bizleri memnun etti. İnşallah bu hizmetler burada aksamadan devam eder. Emeği geçen herkese teşekkürler ederim." dedi.

        Başhekimi Op. Dr. Fatma Hicran San, kalp krizi geçiren hastalara yarım saat içerisinde müdahale edilmesi gerektiği için anjiyo ünitesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        San, "Gün içerisinde yaklaşık 10 hastanın anjiyosu yapılma kapasitesi var. Aynı zamanda çevre il ve ilçelerden de sevk alabilecek durumdayız. Bugün ilk anjiyo hastamız olan Cuma Demir'i aldık." bilgisini paylaştı.

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