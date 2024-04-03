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        Gümüşhane'de AK Parti seçimlere itiraz etti

        GÜMÜŞHANE AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na başvurup, merkezdeki 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna itirazda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 02:55 Güncelleme: 03.04.2024 - 02:55
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        Gümüşhane'de AK Parti seçimlere itiraz etti
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        GÜMÜŞHANE AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu’na başvurup, merkezdeki 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna itirazda bulundu.

        Gümüşhane’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlarına göre MHP’nin adayı Vedat Soner Başer, belediye başkanı seçildi. İlçelerde AK Parti 2,, MHP 2, Demokrat Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Kelkit’te AK Parti'li Ünal Yılmaz, Kürtün’de AK Parti'li Ahmet Kanat, Köse’de MHP’li Turgay Kesler, Torul’da MHP’li Evren Evrim Özdemir ve Şiran’da DP’li Abdulbaki Kara seçimin galibi oldu.

        Kentteki seçimlerde, 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742’si sandığa giderek oy kullandı. Oyların 16 bin 75'i geçerli sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Vedat Soner Başer oyların 6 bin 690’ını alarak diğer adayları geride bıraktı. Seçime, belediye başkanı olarak giren AK Parti adayı Ercan Çimen ise 6 bin 141 oyda kaldı.

        AK PARTİ'DEN SEÇİMLERE İTİRAZ

        Gümüşhane AK Parti İl Başkanlığı, seçimin 549 oy farkı ile kazanıldığını, merkezde geçersiz sayılan oyların dikkate alındığında farkın kapanabileceğini gerekçe göstererek, İl Seçim Kurulu’na başvurup, seçim sonucuna itiraz etti.

        İtirazın ardından İlçe Seçim Kurulu’nda Gümüşhane Belediye Başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmaya başlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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