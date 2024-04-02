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        Gümüşhane'de minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:53 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:53
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        Gümüşhane'de minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Tütenli köyü mevkisinde, Veysel D. (60) idaresindeki 29 M 0339 plakalı minibüs uçuruma yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile minibüste bulunan Rüya Ece Aktaş, Şeyda, Alperen ve Azranur Tarkan, Hüseyin ve Hasan Güler yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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