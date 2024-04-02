Gümüşhane'de minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Tütenli köyü mevkisinde, Veysel D. (60) idaresindeki 29 M 0339 plakalı minibüs uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan Rüya Ece Aktaş, Şeyda, Alperen ve Azranur Tarkan, Hüseyin ve Hasan Güler yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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