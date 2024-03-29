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        Gümüşhane'de jandarma operasyonlarında 5 dedektör köpekten faydalanılıyor

        Gümüşhane Jandarma Komutanlığının 5 dedektör köpeği, keskin koku alma yetenekleri sayesinde kaçakçılıkla mücadele, terör ve uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde de önemli rol üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:35
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        Gümüşhane'de jandarma operasyonlarında 5 dedektör köpekten faydalanılıyor
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        Gümüşhane Jandarma Komutanlığının 5 dedektör köpeği, keskin koku alma yetenekleri sayesinde kaçakçılıkla mücadele, terör ve uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde de önemli rol üstleniyor.

        Uyuşturucu aramada "Delil", bomba aramada "Maske", mayın aramada "Tork", iz takipte "Entel", çay-tütün aramada ise "Ekip" isimli köpekler, operasyonlarda jandarma ekiplerine katkı sağlıyor.

        Dedektör köpeklere, kondisyonlarının yüksek seviyede tutulması için köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Yunus Bozdağ tarafından parkurda günaşırı eğitim veriliyor.

        Yunus Bozdağ, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimli 5 köpek bulunduğu söyledi.

        Dedektör köpeklerin her an kent merkezilerinde veya kırsalda göreve hazır olduğunu belirten Bozdağ, "Köpeklerin çevresel iklim ve coğrafi şartlara alışması için günlük eğitim programlarımız dahilinde çalışmalarımızı yaparak, 24 saat görevlere hazır bekliyoruz." dedi.

        Bozdağ, "Onlar bizin dostumuz, can güvenliğimizi sağlayan arkadaşımız. Yeri geliyor canımızı onlara emanet ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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