Gümüşhane'de jandarma operasyonlarında 5 dedektör köpekten faydalanılıyor

Bozdağ, "Onlar bizin dostumuz, can güvenliğimizi sağlayan arkadaşımız. Yeri geliyor canımızı onlara emanet ediyoruz." diye konuştu.

Dedektör köpeklerin her an kent merkezilerinde veya kırsalda göreve hazır olduğunu belirten Bozdağ, "Köpeklerin çevresel iklim ve coğrafi şartlara alışması için günlük eğitim programlarımız dahilinde çalışmalarımızı yaparak, 24 saat görevlere hazır bekliyoruz." dedi.

Dedektör köpeklere, kondisyonlarının yüksek seviyede tutulması için köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Yunus Bozdağ tarafından parkurda günaşırı eğitim veriliyor.

Gümüşhane Jandarma Komutanlığının 5 dedektör köpeği, keskin koku alma yetenekleri sayesinde kaçakçılıkla mücadele, terör ve uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde de önemli rol üstleniyor.

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