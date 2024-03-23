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        Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:01
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        Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde Mustafa Aslan (48) yönetimindeki 29 BA 034 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olay nedeniyle bir süre kapanan yol, beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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