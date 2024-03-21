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        Gümüşhane Üniversitesinde "Haritalarla Gümüşhane" sergisi açıldı

        Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ile Meslek Yüksek Okulu Coğrafya Bilgi Sistemleri Programı öğrencilerinin hazırladığı "Haritalarla Gümüşhane" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:18
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        Gümüşhane Üniversitesinde "Haritalarla Gümüşhane" sergisi açıldı
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        Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ile Meslek Yüksek Okulu Coğrafya Bilgi Sistemleri Programı öğrencilerinin hazırladığı "Haritalarla Gümüşhane" sergisi açıldı.

        Üniversitenin kongre merkezindeki sergide, Gümüşhane'nin fiziki ve beşeri haritaları yer aldı.

        Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, serginin açılışında emeği olan akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.

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