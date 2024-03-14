DSİ'den Gümüşhane'ye 21 yılda 23,4 milyar liralık yatırım

Gümüşhane'ye Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda 23 milyar 475 milyon 163 bin 487 liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhane'de hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Gümüşhane'de son 21 yılda DSİ tarafından 23 milyar 475 milyon 163 bin 487 liralık yatırım yapıldığını belirten Balta, baraj, gölet, taşkın koruma, sulama projesi, içme suyu tesisi, HES olmak üzere 101 tesis inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını vurguladı.

Kentin 2055 yılına kadar ki içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için Bahçecik Barajı'nı inşa ettiklerini aktaran Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"Gümüşhaneli vatandaşlarımızın içme suyu sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Bahçecik Barajı'nı inşa ettik. 2021 yılında hizmete alınan barajımızın temelden yüksekliği 69 metre olup, 3,21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Bu barajdan temin edeceğimiz yıllık 5,46 milyon metreküp içme suyunu, şu anda inşaat çalışmaları devam eden arıtma tesisinde arıtacağız ve daha sonra 29 kilometrelik isale hattı vasıtasıyla temiz su depolarına aktaracağız. Şu anda arıtma tesisi ve isale hattı inşaatımızda yüzde 51 fiziki gerçekleşemeye ulaşmış durumdayız. Çalışmalarımız tamamlandığında Gümüşhaneli vatandaşlarımız memba kalitesinde temiz ve güvenli bir içme suyuna kavuşmuş olacaklardır."

Balta, kentte 2003'ten bugüne kadar 22 baraj ve 4 gölet tamamlandığına dikkati çekerek, "Tamamladığımız bu tesislerimizle 351 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Gümüşhane'de hali hazırda işletme aşamasında 22, inşaat aşamamızda 17, planlama ve proje aşamasında 10 barajımız bulunmaktadır. Ayrıca 4 adet işletme aşamasında, 1 adet inşaat aşamasında ve 5 adette planlama ve proje aşamasında göletimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Gümüşhane'de inşa edilen baraj ve göletlerin faydaya dönüşebilmesi için modern sulama tesisleri de inşa ettiklerini anlatan Balta, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'de 2003 yılından bugüne kadar 11 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 177 bin 880 dekar zirai tarım arazisi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 889 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Gümüşhane'de işletme halinde 11, inşaat aşamasında 16, planlama ve proje aşamasında 12, sulama tesisimiz bulunmaktadır."

Kente yapılan taşkın kontrol projelerine ilişkin de bilgi veren Balta, 2003'ten bugüne kadar tamamlanan 51 dere ıslahı ile Gümüşhane şehir merkezinin yanı sıra 50 yerleşim yeri ve 5 bin 760 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu, 14 taşkın kontrol işinin devam ettiğini ve 5 taşkın kontrol projesinin de yatırım programında bulunduğunu aktardı.

Balta, kentteki yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Gümüşhane'de son 21 yılda 13 adet HES tesisini işletmeye aldık. Bu 13 HES tesisimizin kurulu gücü 519,74 MW, yıllık enerji üretimi ise 1,43 milyar kilowattsaattir. Gümüşhane'de planlama ve proje aşamasında ise 1 adet HES tesisimiz bulunmaktadır."